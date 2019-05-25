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Rize'de iki kamyonet çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 16:57 | Son Güncelleme

RİZE'de, iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Rize'de iki kamyonet çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)- RİZE'de, iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Artvin'den Rize yönüne giden Osman Yılmaz'ın kullandığı 53 DG 393 plakalı komyonet, aynı yönde ilerleyen Mehmet Ay'ın kullandığı 53 AF 948 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Osman Yılmaz ile beraberinde bulunan Hasan Kandemir, kamyonette sıkıştı. Mehmet Ay ise hafif şekilde yaralandı.
Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları kamyonetten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü Osman Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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