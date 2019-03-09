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Rize'de iki lise öğrencisinden haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 15:28 | Son Güncelleme

Rize'de iki lise öğrencisinden haber alınamıyor

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde 15 yaşındaki iki lise öğrencisinden iki gündür haber alınamıyor.

Çayeli Barbaros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören Arif Gültekin (15), 7 Mart Perşembe günü okula gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

İlk derse giren Gültekin, geç kaldığı için ikinci derse alınmadı. Gültekin, daha sonra derse girmeyen okul arkadaşı Bedirhan Keskin (15) ile okuldan ayrıldı.

Gültekin'in akşam eve gelmemesi üzerine aile okul idaresinden bilgi alarak, emniyete kayıp ihbarında bulundu.

Emniyet güçlerinin yaptığı incelemede, Gültekin ve Keskin'in son olarak Karadeniz Sahil Yolu Yaka Mahallesi'nde bir otomobile bindiği tespit edildi.

Lise öğrencilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Arif Gültekin'in amcası Oğuz Gültekin, AA muhabirine, yeğeninin ilçe merkezinde kaldığını, Bedirhan Keskin'in ise köyden okula gidip geldiğini söyledi.

Yeğeninin ailevi sorunu bulunmadığını vurgulayan Gültekin, "Arif sevilen biriydi. Babası ona her konuda destek olurdu. Okuluyla ilgili problemleri yoktu ancak gelecek sene okumak istemediğini söylemişti. Kaçmak gibi bir düşüncesi olsa sabah okula gitmezdi. Çocuklarımızın başına bir şey gelmesinden endişe ediyoruz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz." dedi.

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