Rize'de iki noktada örtü yangını çıktı

RİZE (AA) - Rize merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde çıkan örtü yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki ormanlık alanda örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine söz konusu noktalara itfaiyenin yanı sıra Orman Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Tunca beldesindeki örtü yangınına ekipler güçlükle müdahale ederken bölgeye çevre illerden takviye arazöz ve itfaiye aracı da gönderildi.
Kurtuluş ve Tunca'da alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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