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Rize'de ilkel teleferik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 10:48 | Son Güncelleme

Rize'de ilkel teleferik kazası: 1 ölü

RİZE (AA) - Rize'de ilkel teleferiğin telinin kopması sonucu bir kişi öldü.

Merkeze bağlı Yiğitler köyünde İbrahim Kabil, bahçedeki odunları ilkel teleferikle taşıdığı sırada vagonun teli koptu.

Hızla sürüklenen vagondaki odunlar ile kopan çelik tel Kabil'e çarptı. Kazayı fark eden çevredekiler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan Kabil, ambulansla götürüldüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kabil'in cenazesi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İlkel teleferik kazası Rize

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