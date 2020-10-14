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Rize’de inanılmaz olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 20:06 | Son Güncelleme

Rize’de 4 kişi tarafından kaçırıldığını iddia eden bir şahıs rögardan itfaiye yardımıyla polis gözetiminde çıkartıldı.Olay merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi’nde meydana geldi.

Rize’de 4 kişi tarafından kaçırıldığını iddia eden bir şahıs rögardan itfaiye yardımıyla polis gözetiminde çıkartıldı.
Olay merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta seyyar satıcılık yapan bir vatandaş rögar kapağından ses geldiğini duyarak kapağın yanına gitti. Kapağın altından "Kurtarın beni" şeklinde ses duyan vatandaş hemen polisi ve itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen ekipler rögar kapağını kaldırarak içerisindeki 30 yaşındaki E.D.’yi bulunduğu yerden çıkardı. E.D.’nin olay yerinde kendisine oraya nasıl girdiğini soranlara 4 kişi tarafından kaçırıldığını, ellerinden kurtularak dere yatağı marifeti ile rögara girdiğini ve ardından merkeze kadar yürüdüğünü söylediği öğrenildi.

"Beni kaçırdılar" dedi yardım istedi
Olay anında orada olan ve E.D.’nin "Beni kaçırdılar" dediğini duyduğunu dile getiren Mustafa Beşiktepe “Ben burada kestane satıyordum. Adam oradan kapağa vurdu ’Kurtarın beni’ diye. Bende hemen ekiplere haber verdim. Ekipler geldi kurtardı onu. ‘Kaçırdılar beni’ dedi, gerisini bilmiyorum. Buradan girme şansı yok. Kesin başka bir yerden girdi” ifadelerini kullandı.
Rögarın içerisinden çıkartılan E.D. Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan durumdan şüphelenen vatandaşlar olay yerinden giden ekiplerin ardından rögar kapağını yeniden açarak başka kimsenin olup olmadığını cep telefonları flaşlarıyla ve bağırarak kontrol etti.

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