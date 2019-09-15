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Rize’de inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 14:21 | Son Güncelleme

Rize’de 13 katlı binanın dış cephe kaplaması için kurulan iskele çöktü.

Rize’de inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı

Rize’de 13 katlı binanın dış cephe kaplaması için kurulan iskele çöktü. İskeledeki 2 işçi düşerek yaralandı.
Olay, Mermerdelen Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde yapımı devam eden 13 katlı binanın dış cephe mantolama işini yürüten işçilerin işleri bittikten sonra sökmek istedikleri iskele bir anda çöktü. İskeledeki Nedim Sanlav (26) ve Mehmet Selim ilbilgi (20), 2 metre yükseklikten çöken iskeleyle beraber yere düştü. İskelenin çöktüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye gitmeyi kabul etmemeleri üzerine ayakta tedavi etti.
İskelenin çökme anı ise bölgede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize’de inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı

Rize’de inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı

Rize’de inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı

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