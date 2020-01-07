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  4. Rize'de inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Rize'de inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

RİZE'nin İyidere ilçesinde inşaatın 1'inci katından asansör boşluğuna düşen işçi Dursun Erol Atmaca (55), hayatını kaybetti.

Rize'de inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Arzu ERBAŞ/ İYİDERE (Rize), (DHA)- RİZE'nin İyidere ilçesinde inşaatın 1'inci katından asansör boşluğuna düşen işçi Dursun Erol Atmaca (55), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Fıçıtaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede hükümet konağı, belediye, emniyet ve jandarma kompleksi inşaatında çalışan Dursun Erol Atmaca, dengesini kaybederek birinci kattan asansör boşluğuna düştü. Asansör boşluğuna düşen Atmaca'yı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine inşaata gelen sağlık ekiperince yapılan kontrolde, Atmaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Emekliliğine çok az bir süre kala yaşamını yitirdiği öğrenilen Atmaca'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından, hastane morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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