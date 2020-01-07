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  4. Rize'de inşaattan düşen işçi öldü

Rize'de inşaattan düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 14:27 | Son Güncelleme

Rize'de inşaattan düşen işçi öldü

RİZE (AA) - Rize'nin İyidere ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Fıçıtaşı Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki hükümet konağı, belediye, emniyet ve jandarma kompleksi inşaatında çalışan Dursun Erol Atmaca (55), dengesini kaybederek birinci kattan asansör boşluğuna düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde müdahalede bulunduğu Atmaca, kurtarılamadı.

Kazanın, Atmaca'nın emekliliğine çok az bir süre kala meydana geldiği öğrenildi.

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inşaattan düşen işçi Rize

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