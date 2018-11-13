Rize'de internet üzerinden cep telefonu dolandırıcılığı

RİZE (AA) - Rize'de düzenlenen operasyonda, internet üzerinden telefon dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, internette satış yapılan bir uygulama üzerinden İ.Ş. ve F.G'den cep telefonu satın alan D.E, bu kişilere toplamda 4 bin 600 lira ödedi.

İ.Ş. ve F.G, aldıkları paranın sahte olduğunu anlayınca Rize Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri D.E'nin evinde yaptığı aramada, sahte olduğu değerlendirilen toplam 26 bin 100 lira ile 2 cep telefonu ve 27 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan D.E'nin ifadesi doğrultusunda polis, R.A. ve E.M.B'yi de yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, R.A. ve E.M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

