HABER

Rize'de internet üzerinden cep telefonu dolandırıcılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 17:31 | Son Güncelleme

Rize'de internet üzerinden cep telefonu dolandırıcılığı

RİZE (AA) - Rize'de düzenlenen operasyonda, internet üzerinden telefon dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, internette satış yapılan bir uygulama üzerinden İ.Ş. ve F.G'den cep telefonu satın alan D.E, bu kişilere toplamda 4 bin 600 lira ödedi.

İ.Ş. ve F.G, aldıkları paranın sahte olduğunu anlayınca Rize Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri D.E'nin evinde yaptığı aramada, sahte olduğu değerlendirilen toplam 26 bin 100 lira ile 2 cep telefonu ve 27 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan D.E'nin ifadesi doğrultusunda polis, R.A. ve E.M.B'yi de yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, R.A. ve E.M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Sanchez, YÖK Başkanı Saraç'ı ziyaret ettiFilipinler'in Ankara Büyükelçisi Sanchez, YÖK Başkanı Saraç'ı ziyaret etti
Dışişleri'nden Gazze açıklamasıDışişleri'nden Gazze açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cep telefonu dolandırıcılık Rize

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

İmam yerel seçimde aday olacağını cami vaaz kürsüsünde duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı...

İmam yerel seçimde aday olacağını cami vaaz kürsüsünde duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu’nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı

Beyoğlu’nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı

Genç anestezi teknisyeni çalıştığı hastanede ölü bulundu

Genç anestezi teknisyeni çalıştığı hastanede ölü bulundu

Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

Amazon Fashion artık Türkiye’de!

Amazon Fashion artık Türkiye’de!

Dışişleri'nden Gazze açıklaması

Dışişleri'nden Gazze açıklaması

Mansur Yavaş’tan Fatih Portakal’a ‘dev aynası’ yanıtı

Mansur Yavaş’tan Fatih Portakal’a ‘dev aynası’ yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.