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Rize’de itfaiyeden köpek kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 12:57 | Son Güncelleme

Rize’de yağmurdan kaçmak için bir tepeye sığınan köpek itfaiyenin yardımı ile kurtarıldı.Olay merkeze bağlı Kale mahallesinde meydana geldi.

Rize’de yağmurdan kaçmak için bir tepeye sığınan köpek itfaiyenin yardımı ile kurtarıldı.
Olay merkeze bağlı Kale mahallesinde meydana geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla etkisini gösteren şiddetli sağanak yağmurdan kaçmaya çalışan bir sokak köpeği, aşağısı uçurum olan bir tepenin başında mahsur kaldı. Kaldığı yerden bir türlü kurtulamayan köpeğin sesini duyan mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Rize Belediyesi İtfaiye kipleri aracın merdivenini uzatarak, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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