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  4. Rize’de jandarma operasyonları

Rize’de jandarma operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:58 | Son Güncelleme

Rize İl Jandarma Komutanlığı Aralık ayında yapılan operasyonlara yönelik bilgiler verildi.Rize İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, Rize İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, son bir ay içerisinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde 1 silah imalathanesinin yanı sıra, 13 adet ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 14 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 4 adet tabanca üst kapağı, 20 adet tabanca namlusu, 2 adet tabanca gövdesi, 58 adet tetik tertibatı, 16 adet şarjör, Çok sayıda tabanca yapımına yarayan muhtelif parça, ele geçirildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı Aralık ayında yapılan operasyonlara yönelik bilgiler verildi.
Rize İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, Rize İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, son bir ay içerisinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde 1 silah imalathanesinin yanı sıra, 13 adet ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 14 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 4 adet tabanca üst kapağı, 20 adet tabanca namlusu, 2 adet tabanca gövdesi, 58 adet tetik tertibatı, 16 adet şarjör, Çok sayıda tabanca yapımına yarayan muhtelif parça, ele geçirildi. Silah yapımında kullanılan araçların dışında ayrıca bin 646 paket kaçak sigara, 51 litre kaçak alkollü içki, 1 kilogram 940 gram kenevir tohumu, 84 gram toz esrar, 3 gram metamfetamin, 50 adet extacy hap, 6 gram skunk, 6 kök kenevir bitkisi, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kilo 97 gram kubar esrar ele geçirilerek 29 şüpheli şahıs yakalandı.
Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 128 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konuldu.

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