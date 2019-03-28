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Rize’de jandarmadan operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 15:51 | Son Güncelleme

Rize’de Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve aramalarda 9 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1

Rize’de jandarmadan operasyon

Rize’de Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve aramalarda 9 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1

Rize’de jandarmadan operasyon

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