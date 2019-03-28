Rize’de jandarmadan operasyon

Rize\u2019de Jandarma ekipleri taraf\u0131ndan yap\u0131lan yol kontrol ve aramalarda 9 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131n\u0131rken, 1 ki\u015fi tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.\nRize \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 ekipleri taraf\u0131ndan 1 \n5 dil bilen bilgisayar yaz\u0131l\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131n evinden \u00e7\u0131kanlar polisi bile \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131Malatya'da uyu\u015fturucu operasyonuna 2 tutuklamaKazak \u00fcniversite \u00f6\u011frencisi Yeldana, Elaz\u0131\u011f'daki evinde \u00f6l\u00fc bulundu
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