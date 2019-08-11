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Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:23 | Son Güncelleme

Rize’de kurbanlık boğalar sahiplerinin elinden kaçınca sahipleri zor dakikalar yaşadı.Ramazan Öksüz ve ortakları, almış oldukları kurbanlığı kesim için hazırlanırken kurbanlık iple bağlı olduğu taşı kopararak bahçeye kaçtı.

Rize’de kurbanlık boğalar sahiplerinin elinden kaçınca sahipleri zor dakikalar yaşadı.
Ramazan Öksüz ve ortakları, almış oldukları kurbanlığı kesim için hazırlanırken kurbanlık iple bağlı olduğu taşı kopararak bahçeye kaçtı. Kurbanlık boğayı yakalayamayan vatandaşlar Rize Belediyesinin kurmuş olduğu kurban ekibinden yardım istedi.
Belediye ekiplerinin iğne attığı sırada iyice sinirlenen boğa bağlı olduğu taşla birlikte olayı görüntülemeye çalışan gazetecilere doğru koşmaya başladı. Boğayı görüntülemeye çalışan gazeteciler zor anlar yaşarken bazıları yere düşerek ellerinde sıyrıklar oluştu.
Boynunda ortalama 60 kilogramlık bir taş olmasına rağmen yine de yerinde duramayan ve evin içine girmeye çalışan boğa ekipler tarafından ikinci sakinleştirici iğnenin atılması sonucunda yakalandı. Boğa sahibi Ramazan Öksüz yaptığı açıklamada, ilk kez bu kadar öfkeli bir boğa gördüğünü belirterek, “Tabi acemi olunca böyle olabiliyor. Bazı arkadaşlar baya tehlikeler atlattı. İnşallah sonu hayırlı olsun. Şu anda kurbanımız belediyenin ekipleri tarafından uyuşturuldu ve kesim işlemi başlıyor. Başta böyle değildi, kasap geldiğinde bir çok insan başına yığılınca telaş oldu” ifadelerini kullandı.
Rize Merkez’e bağlı Hamidiye mahallesinde ise Barış Saraç ve ortaklarına ait boğa bağlı olduğu ahırdan ipini keserek kaçtı. Uzun süre Rize-Çayeli karayolunda yaşanan kovalamacada boğa yakalanamayınca vatandaşlar Rize Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü Ekipleri’nden yardım istedi. Belediye ekiplerinin sakinleştirici iğne ile sakinleştirmeye çalıştığı boğa bu kez daha da kızarak bir süre daha karayolunda koştuktan sonra bahçeye girdi.
Kızgın boğanın sahipleri, hayvan biraz sakinleştikten sonra bahçeden çıkarılamayacağı anlaşılınca kaçtığı bahçede kesilme kararı alındı.

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı
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