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Rize'de kaçan kurbanlık boğan Trabzon'a yüzerek geldi iddiası- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 16:18 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri müdürleri; 'Denize giren kurbanlık dana kurtarıldı' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ve ek biligilerle yeniden veriyoruz.

Rize'de kaçan kurbanlık boğan Trabzon'a yüzerek geldi iddiası- Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürleri;
'Denize giren kurbanlık dana kurtarıldı' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ve ek biligilerle yeniden veriyoruz.
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YENİDEN

Fatih TURAN/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)- RİZE'nin İyidere ilçesinde arife günü hayvan pazarından kaçan kurbanlık boğa, bayramın 3'üncü günü Trabzon'un Sürmene ilçesinde denizde Sahil Güvenlik ekiplerince bulunup, kurtarıldı. İyidere'den 23 kilometre uzaklıktaki Sürmene'ye yüzerek geldiği belirtilen ve uzun süre yüzdüğü için halsiz düştüğü ifade edilen boğa, sahibine teslim edildi.
Erzurum'dan sahibinin satmak için Rize'nin İyidere ilçesi Hazar Mahallesi'nde kurulan kurbanlık pazarına getirdiği boğa, arife günü kaçtı. Sahibinin peşine düştüğü boğa, koşarak alandan uzaklaştı. Sahibi, polis ve jandarmaya başvururken, kendisi de boğanın peşine düştü. Arama çalışmaları sürerken, bazı görgü tanıkları, kurbanlık boğayı İyidere ilçesinde denizde gördüklerini söyledi. Hayvanın sahibi, Rize-Trabzon arasındaki kıyı şeridinde boğayı aramaya başladı.
SÜRMEDE'DE FARK EDİLDİ
Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü bazı vatandaşlar, boğayı kaybolduğu yere 23 kilometre uzaklıktaki Trabzon'un Sürmene ilçesindeki kıyıda ıslak halde fark etti. Vatandaşların yanına yaklaşmaya çalıştığı kurbanlık boğa, ürküp sahile doğru yöneldi, denize daldı. Yüzerek kıyıdan uzaklaşan boğa, denizde balıkçı teknesinin yakınlarına kadar ulaştı. Teknede yer alan kişiler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayıp, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi, yardım talep etti. Çağrı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, çevredeki balıkçı teknelerinin de yardımıyla boğayı, yaklaşık yarım saatlik uğraşlar sonucu sudan çıkardı.
Kıyıya çekilen ve suda uzun süre kalmasıyla bitkin düştüğü gözlenen boğa, veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.
'ÇOK ŞAŞIRDIK'
Olaya tanık olan Abdurrahman Köksal, "Tekne ile gezinti yapıyorduk. Denizde bir hareketlik fark ettik. Uzaktan bakınca bir insanın boğulma tehlikesi geçirdiği, ya da yüzdüğünü zannettik. Yaklaşınca suda boğa olduğunu gördük ve çok şaşırdık. Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdik. Onlar da gelip, kurtarıp, hayvanı kıyıya çekti. Hayvan sahibi Erzurum’dan Rize'ye geldiğini 3 gündür boğayı aradıklarını söyledi. Sonra büyükbaş hayvanı teslim alıp gitti" dedi.

FOTOĞRAFLI

Rize'de kaçan kurbanlık boğan Trabzon'a yüzerek geldi iddiası- YenidenRize'de kaçan kurbanlık boğan Trabzon'a yüzerek geldi iddiası- YenidenRize'de kaçan kurbanlık boğan Trabzon'a yüzerek geldi iddiası- YenidenRize'de kaçan kurbanlık boğan Trabzon'a yüzerek geldi iddiası- Yeniden

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