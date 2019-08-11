Rize'de kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğalar vatandaşları kovaladı. Kaçmaya çalışırken düşen 2 gazeteci yaralandı.

Merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde kesileceği sırada kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Çay bahçesine giren boğa, kendisini yakalamaya çalışanları kovaladı. İhbar üzerine gelen Rize Belediyesi veteriner ekiplerinin uyuşturucu iğne ile sakinleştirmeye çalıştığı boğa, ip ile yakalamaya çalışan kasaba saldırdı. Boğa vatandaşları kovaladı, kaçmaya çalışırken düşen 2 gazeteci ise yaralandı. Uyuşturucu iğne atılan boğa, sakinleşince yakalanabildi. Çevredeki evlerin balkonlarında toplanan vatandaşlar da boğanın yakalanmasını ilgiyle izledi. Kurbanın kesimi sırasında annesi küçük kızının gözlerini eliyle kapattı.

Boğanın sahibi Havva Öksüz, kesim için dışarı çıkardıkları sırada boğanın bahçeye doğru fırlayarak kaçtığını belirterek "Çok korktuk. Herkese saldırdı. Korkutan yaşadıklarımı anlatacak gibi değilim. Büyük şok yaşadık. Böyle bir hayvan görmedik. Çok değişik bir hayvan. Yakalamayacağımızı anlayınca belediyeye haber verdik. onlarda geldi, yakaladı" dedi.

GAZETECİLERİ KOVALADI

Gündoğdu Mahallesi'nde ise kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı. Karayoluna çıkan boğa sahiplerini peşinden koşturdu. Kendisini görüntülemek isteyen gazetecileri kovalayan boğa, ara sokaklara girdi. Boğadan kaçan gazeteciler de kamyon kasalarına tırmandı. Veteriner ekiplerinin uyuşturucu iğne attığı boğa, sakinleşince yakalandı.

Rize Belediyesi Veteriner Hekimliği görevlisi Mümin Topçu, "Saat 09.00 olmasına rağmen şu ana kadar 15 kaçan kurbanlığa müdahale ettik. Uyuşturucu iğne atarak sakinleştirmeye çalıştık" dedi.