HABER

Rize'de "Kadına yönelik şiddete hayır" yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 13:30 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: - "Tüm engellemelere rağmen her yerde varız. Eğitimde, iş yaşamında bütün fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik şiddete rağmen varız. 'Yaşasın kadın dayanışması' diyoruz"

RİZE (AA) - Rize'de, "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla, "Kadına yönelik şiddete hayır" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kuzeyin Kadınları Platformu öncülüğünde Fındıklı ilçesinde bir araya gelen kadınlar, "kadına şiddete hayır" yazılı pankartlar taşıdı, "kadın, yaşam, özgürlük", "boyun eğmedik, eğmeyeceğiz", "yaşasın kadın dayanışması" şeklinde sloganlar attı.

Tahiroğlu Köprüsü'nden başlayan ve Cumhuriyet Caddesi'nde son bulan yürüyüşte bazı erkekler, kadınlara çiçek verdi.

Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de katıldı.

Gökçen, burada yaptığı açıklamada, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolasıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Her geçen gün kadına karşı şiddetin ve kadın cinayetlerinin arttığına dikkati çeken Gökçen, "Aynı şekilde çocuğa karşı şiddet de artıyor. Kadınlar olarak bugün sokaktayız. Hayatta varız. Tüm engellemelere rağmen her yerde varız. Eğitimde, iş yaşamında bütün fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik şiddete rağmen varız. 'Yaşasın kadın dayanışması' diyoruz. Birlikte başaracağız ve varlık mücadelemizi sürdüreceğiz. Var olmaya devam edeceğiz." dedi.

Avukat İlayda Önal da katılımcılar adına yaptığı konuşmada, kadınlar olarak evlerde, sokaklarda, otobüslerde ve iş yerlerinde günün her dakikası varoluş mücadelesi verdiklerini dile getirdi.

Önal, "Burada sesini duyuramayan kadınlara sesleniyoruz. Sesinizi duyuyoruz. Biz kadınlar, maruz kaldığımız şiddete hiçbir zaman boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Kadına yönelik şiddete karşı yürütülen mücadelemiz hayatın her alanında sürüyor ve sürmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

PARTNERInstagram’da bu hileyi yapanlar yandı!Instagram’da bu hileyi yapanlar yandı!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan "Kadına şiddete sıfır tolerans" etkinlikleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan "Kadına şiddete sıfır tolerans" etkinlikleri 
Kardan kapanan yol iş makinesiyle açıldı, Vali öğretmenlere ulaştıKardan kapanan yol iş makinesiyle açıldı, Vali öğretmenlere ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü Rize

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM karşısındaki lüks otelde siyanürle intihar iddiası

TBMM karşısındaki lüks otelde siyanürle intihar iddiası

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın babası Erdoğan'a seslendi: Ahiretime zarar vermek istemiyorum!

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın babası Erdoğan'a seslendi: Ahiretime zarar vermek istemiyorum!

Sedat Peker'den olay yaratacak iddia! +18 dedi, paylaştı

Sedat Peker'den olay yaratacak iddia! +18 dedi, paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde tarihi bir rekor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde tarihi bir rekor...

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

27 Kasım'da İstanbul için korkunç plan! Yakalandılar

27 Kasım'da İstanbul için korkunç plan! Yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.