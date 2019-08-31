HABER

Rize'de kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 23:20 | Son Güncelleme

RİZE'nin Güneysu ilçesinde kamp kurmak için gittikleri Handüzü Yaylası'ndaki ormanlık alanda kaybolan 6 kişilik gruba, ulaşmak için jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince çalışma başlatıldı.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE'nin Güneysu ilçesinde kamp kurmak için gittikleri Handüzü Yaylası'ndaki ormanlık alanda kaybolan 6 kişilik gruba, ulaşmak için jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince çalışma başlatıldı. Bölgede, havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalarının, günün aydınlanmasıyla yeniden başlatılacağı belirtildi.
Öle saatlerinde kamp kurmak için Handüzü Yaylası'nda giden 6 kişilik grup, bölgede etkili sis nedeniyle yolunu kaybetti. Ormanlık alanda yolunu şaşıran gruptakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Jandarma ve UMKE ekiplerince ormanlık alanda yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında gruba ait bir ize ulaşılamadı. Havanın kararması ve etkili sis nedeniyle ekipler çalışmalarına ara verdi. Arama çalışmalarının, günün aydınlanmasıyla yeniden başlatılacağı belirtildi.
Kaybolan grubunun, tatil için İstanbul'dan geldikleri Rize'de kamp yapmak için yaylaya çıktımları öğrenildi.

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
İslahiye’de trafik kazası: 1 yaralıİslahiye’de trafik kazası: 1 yaralı
Çorlu’da karısı ve sevgilisini öldüren katil zanlısı Yalova’da yakalandıÇorlu’da karısı ve sevgilisini öldüren katil zanlısı Yalova’da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Seksenler için 10 kilo verdi

Seksenler için 10 kilo verdi

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.