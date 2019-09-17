HABER

Rize'de kamyon ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 14:41 | Son Güncelleme

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde kavşakta kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Rize'de kamyon ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adem AKATİN/ARDEŞEN, (Rize), (DHA)- RİZE'nin Ardeşen ilçesinde kavşakta kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamarasına anbean yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Ardeşen'deki Çiftekavak kavşağında meydana geldi. Rize'den Artvin yönüne giden Ramazan Yüksel yönetimindeki 53 APP 564 plakalı kamyon, anayola çıkan Hasan Öner'in kullandığı 53 FF 504 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Ramazan Yüksel ve Hasan Öner ile hafif ticari araçtaki Emine Öner ve Fethiye Akınç’ın (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fethiye Akınç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. .

FOTOĞRAFLI

Rize'de kamyon ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıRize'de kamyon ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıRize'de kamyon ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıRize'de kamyon ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü
Bilecik’te uyuşturucu operasyonuBilecik’te uyuşturucu operasyonu
Tutuklanan Kulp Belediye Başkanı, görevden alındı (2)Tutuklanan Kulp Belediye Başkanı, görevden alındı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.