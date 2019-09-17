Rize'de kamyon ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adem AKATİN/ARDEŞEN, (Rize), (DHA)- RİZE'nin Ardeşen ilçesinde kavşakta kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamarasına anbean yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Ardeşen'deki Çiftekavak kavşağında meydana geldi. Rize'den Artvin yönüne giden Ramazan Yüksel yönetimindeki 53 APP 564 plakalı kamyon, anayola çıkan Hasan Öner'in kullandığı 53 FF 504 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Ramazan Yüksel ve Hasan Öner ile hafif ticari araçtaki Emine Öner ve Fethiye Akınç’ın (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fethiye Akınç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. .

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