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Rize'de kamyonet devrildi: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 21:44 | Son Güncelleme

Rize'de kamyonet devrildi: 8 yaralı

RİZE (AA) - Rize'de çay yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Muhammet Ali Eminoğlu (32) yönetimindeki 67 AAE 367 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Camidağı köyünde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Emine (32), İsmail (8), Neslişah (4) ve Asiye Eminoğlu (65) ile Emine Köseoğlu (45), Fatoş Demir (43) ve Nevre Baloğlu (24) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Rize trafik kazası Yaralamalı Kaza

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