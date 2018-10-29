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Rize'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 13:20 | Son Güncelleme

Rize'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

RİZE (AA) - Rize'nin Derepazarı ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emin Demir yönetimindeki 34 BK 584 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Bahattinpaşa köyünde şarampole yuvarlandı.

Kazada, araç içinde sıkışan sürücü Demir, Rize Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı. Kaza sırasında kamyonette bulunan Ayşe Uçkan (68) ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Yaralanan Demir ve Uçkan, 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Rize trafik kazası

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