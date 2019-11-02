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Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 18:09 | Son Güncelleme

MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI Rize’nin Anbarlı Yayla yolunda mahsur kalan 6 kişi, jandarma ekiplerine durumu bildirdi.

Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (3)

MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI
Rize’nin Anbarlı Yayla yolunda mahsur kalan 6 kişi, jandarma ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine jandarmanın bilgilendirdiği özel idaresi ekipleri iş makinesi ile kardan kapalı yayla yolunu ulaşıma açarak, mahsur kalanlara ulaştı. 6 kişi araçlarıyla ilçe merkezine indirildi.
Yaylada mahsur kalan Doğan Birben, "Yaylada evimizi kapatmaya gelmiştik. Aniden kar yağınca yayla yolunda mahsur kaldık. Jandarmaya haber verdik. Gözümüz yolda kaldı. 'Bu gece yolda mı kalacağız?' diye endişe ettik. Ekipler geldi bizi kurtardı" dedi.

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