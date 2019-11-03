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Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 00:09 | Son Güncelleme

17 KİŞİYE DE ULAŞILDI, MAHSUR KİŞİ KALMADI Rize'nin Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 23 kişiden 17'sine de ulaşıldı.

17 KİŞİYE DE ULAŞILDI, MAHSUR KİŞİ KALMADI

Rize'nin Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 23 kişiden 17'sine de ulaşıldı. Çamlıhemşin'in Ambarlı, Hazindak ve Pokut yaylaları ile Güneysu'nun Handüzü Yaylası'nda mahsur kalan 23 kişiye ulaşmak için başlatılan çalışmalara, İl Özel İdaresine bağlı 12 kişilik ekip, 9 iş makinesiyle katıldı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin de yer aldığı yaklaşık 7 saatlik çalışmalar sonucu ulaşılan 17 kişi, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

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