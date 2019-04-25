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Rize'de kardan kapalı yayla yolları açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 10:12 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar nedeniyle kapanan yayla yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Rize'de kardan kapalı yayla yolları açılıyor

Arzu ERBAŞ/ÇAMLIHEMŞİN(Rize),(DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar nedeniyle kapanan yayla yolları yeniden ulaşıma açıldı.
Çamlıhemşin ilçesinde kış aylarında yağan kar nedeniye kapanan yayla yolları, İl Özel İdare'ye bağlı ekipler tarafından 3 gün süren çalışmalar sonucunda açıldı. İlçeye 65 kilometre uzaklıkta, denizden 2 bin 400 metre yüksekte bulunan Tirovit Yaylası'na giden yolda boyları 5 metreden fazla olan kar kütleleri, iş makineleri yardımıyla aşılabildi.

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Rize'de kardan kapalı yayla yolları açılıyorRize'de kardan kapalı yayla yolları açılıyorRize'de kardan kapalı yayla yolları açılıyorRize'de kardan kapalı yayla yolları açılıyor

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