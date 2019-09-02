HABER

Rize’de kaybolan 6 kişi hastaneye getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 02:36 | Son Güncelleme

Rize’de kendilerinden haber alınamayan 6 kişilik grup, arama kurtarma çalışmaların neticesinde bulundukları Handüzü Yaylası’ndan, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.30 Ağustos tarihinde Küçükçayır Köyü’nden Handüzü Yaylası’na gitmek için çıktıkları yolda kaybolan Burak, Kemal, Ali ve Hilmi Pehlevan ile Hakkı ve Arif Ali Kandemir’den oluşan 6 kişilik grup, arama kurtarma çalışmaları sonrasında bulundu.

Rize’de kaybolan 6 kişi hastaneye getirildi

Rize’de kendilerinden haber alınamayan 6 kişilik grup, arama kurtarma çalışmaların neticesinde bulundukları Handüzü Yaylası’ndan, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.
30 Ağustos tarihinde Küçükçayır Köyü’nden Handüzü Yaylası’na gitmek için çıktıkları yolda kaybolan Burak, Kemal, Ali ve Hilmi Pehlevan ile Hakkı ve Arif Ali Kandemir’den oluşan 6 kişilik grup, arama kurtarma çalışmaları sonrasında bulundu. Handüzü Yaylasına yakın bir bölgede bulunan grup, olay yerinde ilk sağlık gözlemlerinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.
Aralarında 12 yaşında bir çocuğunda bulunduğu grubun tamamının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşlar müşahede sonrasın taburcu edilecek.

Rize’de kaybolan 6 kişi hastaneye getirildi

Rize’de kaybolan 6 kişi hastaneye getirildi

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı
Ankara'da traktör fabrikasında yangınAnkara'da traktör fabrikasında yangın
Yangın çıkan binada mahsur 7 kişiyi itfaiye kurtardıYangın çıkan binada mahsur 7 kişiyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Galatasaray'dan bir transfer daha!

Galatasaray'dan bir transfer daha!

İşte G.Saraylı Falcao'nun ilk sözleri!

İşte G.Saraylı Falcao'nun ilk sözleri!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a sert tepki

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve Suriye mesajı

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve Suriye mesajı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.