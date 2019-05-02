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Rize'de kaybolan iki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 08:06 | Son Güncelleme

Rize'de kaybolan iki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

RİZE (AA) - Rize'de sokakta oynadıkları sırada kaybolan iki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde sokakta oynayan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım'ın (5) kaybolmasının ardından başlatılan aramalar gece boyunca sürdü.

Çocukları bulmak için polis, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar bölgedeki çay tarlaları, inşaat ve evlerde arama yaptı.

Çalışmaları, Kaymakam Vedat yılmaz ve Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu yakından takip etti.

Gün ağarmasının ardından ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Öte yandan, ilçedeki MOBESE ve iş yerlerine ait güvenlik kamera kayıtları gece boyunca polis ekiplerince incelendi. Bazı görüntüler, ailelere ve yakınlarına izlettirildi.

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kayıp çocuklar Rize

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