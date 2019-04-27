Rize'de kaybolan kadından 3 gündür haber alınamıyor

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde 3 gün önce kaybolan kadının bulunması için çalışmalar sürüyor.
Alınan bilgiye göre, İkiztepe Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce çıkan Emine Karabulut (58) geri dönmeyince yakınları çevrede arama yaptı.
Aramalardan sonuç alamayan ailesi, Karabulut'un bulunması için polis ve AFAD ekiplerine başvurdu.
Karabulut'un, Subaşı köyü civarında görüldüğü ihbarı üzerine AFAD ekipleri, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.
Karabulut'un, sağlık sorunlarının bulunduğu öğrenildi.
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