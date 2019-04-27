HABER

Rize'de kaybolan kadından 3 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 13:14 | Son Güncelleme

Rize'de kaybolan kadından 3 gündür haber alınamıyor

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde 3 gün önce kaybolan kadının bulunması için çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İkiztepe Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce çıkan Emine Karabulut (58) geri dönmeyince yakınları çevrede arama yaptı.

Aramalardan sonuç alamayan ailesi, Karabulut'un bulunması için polis ve AFAD ekiplerine başvurdu.

Karabulut'un, Subaşı köyü civarında görüldüğü ihbarı üzerine AFAD ekipleri, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Karabulut'un, sağlık sorunlarının bulunduğu öğrenildi.

PARTNER Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor! Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!
Lösemili çocuklar yararına kermesLösemili çocuklar yararına kermes
Rus römorkörü Çanakale Boğazı'ndan geçtiRus römorkörü Çanakale Boğazı'ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD kaybolan kişi Rize

En Çok Okunan Haberler

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti'nin YSK temsilcisinden 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.