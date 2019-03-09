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Rize'de kayıp 2 liseli aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 17:37 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, lise öğrencileri Arif Gültekin(15) ve Berdirhan Keskin'den (15), 2 gündür haber alınamıyor. Güvenlik kamera görüntülerinden en son otostop çekerek, bir araca bindikleri tespit edilen 2 liselinin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Mehmet Can PEÇE/ ÇAYELİ(Rize),(DHA)- RİZE'nin Çayeli ilçesinde, lise öğrencileri Arif Gültekin(15) ve Berdirhan Keskin'den (15), 2 gündür haber alınamıyor. Güvenlik kamera görüntülerinden en son otostop çekerek, bir araca bindikleri tespit edilen 2 liselinin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Lise öğrencileri Arif Gültekin ve Berdirhan Keskin, önceki gün sabah saatlerinde eğitim gördükleri Barboros Endüstri Meslek Lisesi'ne gitti. Ancak öğrenciler derse geç kaldı. Bunun üzerine 2 arkadaş, derse girmeyip, okuldan çıktı. Arif Gültekin ve Berdirhan Keskin'in eve gelmemesi üzerine aileleri, polise kayıp başvursunda bulundu.

Mobese ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 liselinin sahil yolunda otostop yaparak, plakası henüz tespit edilemeyen bir araca bindiğini belirledi. Araçla ilçeden ayrıldıkları belirlenen liselileri bulmak için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

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