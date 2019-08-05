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Rize'de kayıp kişi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 18:38 | Son Güncelleme

Rize'de kayıp kişi ölü bulundu

RİZE (AA) - Rize'de dün kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün Güneysu ilçesindeki evinden ayrılan ve geri dönmeyen Mehmet Aydın'ın (63) bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar devam ederken, güvenlik güçlerini arayan vatandaşlar, İstiklal Caddesi üzerinde yapılan istinat duvarının dibinde bir kişinin cesedinin olduğu ihbarında bulundu.

Yapılan incelemede, yaklaşık 10 metrelik istinat duvarının altında su içerisinden çıkarılan cesedin Mehmet Aydın'a ait olduğu tespit edildi.

Aydın'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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