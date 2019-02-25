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Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

Rize Valisi Kemal Çeber: - "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Rize için 8 bin konut ve iş yerini ilgilendiren kentsel dönüşüm projesi çalışmaları başladı" - "Kale restorasyon çalışmasında yaklaşık 500 vatandaşımızla muhatap olduğumuz bir kamulaştırma faaliyetimiz var. 97 vatandaşımızla uzlaşıldı. Diğerleri ile de süreç devam ediyor"

RİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Rize için 8 bin konut ve iş yerini ilgilendiren kentsel dönüşüm projesi çalışmalarının başladığını söyledi.

Çeber, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ile birlikte restorasyon çalışmaları tamamlanan Rize Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Çeber, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'de bir kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Yoksa Allah korusun kendi kendimizi adeta intihar gibi bir sürece sokmuş oluruz. Bu anlamda Rize merkezinin kentsel dönüşümü ile ilgili algı ve karar anlamında bir sorun olmadığını değerlendiriyorum. Valiliğimiz, belediye, siyaset ve ilgili kurumlar bu işte kesin olarak kararlı." dedi.

Bundan sonraki sürecin vatandaşlarla birlikte yürüyeceğini ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Rize için 8 bin konut ve iş yerini ilgilendiren kentsel dönüşüm projesi çalışmaları başladı. Rezerv alanları ile ilgili çalışmalar yapılmış. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un en son Rize ziyaretinde bu konuyu görüştük. Bazı yerlere de baktık. Çaykur Didi Stadı'nın yanında bildiğimiz 3-5 mülkiyetten oluşan alan bizim rezerv alanı olarak görülüyor. Daha fazla gecikme gibi bir lüksümüz yok. Birkaç hafta önce ilimizde İstanbul Kartal'dakine benzer bir can kaybı olmadan atlattığımız bir süreç yaşadık. Apartmanımızı boşaltmak durumunda kaldık. Rize'nin deprem alanındaki yeri güncellendi. Bir derece bizim deprem riskimiz arttı. İnşaatları çıplak gözle gördüğümüzde demirlerin kalitesi, inşaat kalitesini çok parlak olmadığı görülebiliyor. daha fazla zaman harcamak gibi bire lüksümüz yok. Onun için en kısa zamanda başlamamız lazım. Bu yıl içerisinde belli adımlar atılacağını ifade edebilirim. Bakanlığımız ve TOKİ bu süreci yürütüyor. Bizde oradan gelecek çalışmaları bekliyoruz."

- Rize Kalesi önemli bir eser

Çeber, Rize Kalesi'nin ilin ve bölgenin en kültürel varlıklarından ve eserlerinden birisi olduğunu söyledi.

1982 yılında kalenin birinci derece arkelojik sit olarak tescillendiğini ifade eden Çeber, "Osmanlı dönenimde restorasyon çalışması yapıldığı ve kullanıldığını biliyoruz. Önemli bir eser." dedi.

Çeber, 2012 yılından bu yanda restorasyon çalışmalarının dört aşamalı olarak planlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla üç aşamayı tamamladık. Dördüncü aşama ise kalenin etrafının açılması ile ilgili. Yaklaşık 500 vatandaşımızla muhatap olduğumuz bir kamulaştırma faaliyetimiz var. 97 vatandaşımızla uzlaşıldı. Diğerleri ile de süreç devam ediyor. Gönlümüzden geçen şey uzlaşı ile sürecin tamamlanması. Bir sonraki aşama ise kamulaştırma."

Rize'nin güzellikleri ve yaylaları ile bilinen bir yer olduğunu kaydeden Çeber, "100'e yakın yaylamız var. Rize kalemiz, Kale-i Bala, Ciha Kalesi, Zilkale Kız Kulesi gibi kalelerimiz var. 120'nin üzerinde tarihi kemer taş köprülerimiz var." diye konuştu.

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