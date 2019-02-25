Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları

RİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Rize için 8 bin konut ve iş yerini ilgilendiren kentsel dönüşüm projesi çalışmalarının başladığını söyledi.

Çeber, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ile birlikte restorasyon çalışmaları tamamlanan Rize Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Çeber, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'de bir kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Yoksa Allah korusun kendi kendimizi adeta intihar gibi bir sürece sokmuş oluruz. Bu anlamda Rize merkezinin kentsel dönüşümü ile ilgili algı ve karar anlamında bir sorun olmadığını değerlendiriyorum. Valiliğimiz, belediye, siyaset ve ilgili kurumlar bu işte kesin olarak kararlı." dedi.

Bundan sonraki sürecin vatandaşlarla birlikte yürüyeceğini ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Rize için 8 bin konut ve iş yerini ilgilendiren kentsel dönüşüm projesi çalışmaları başladı. Rezerv alanları ile ilgili çalışmalar yapılmış. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un en son Rize ziyaretinde bu konuyu görüştük. Bazı yerlere de baktık. Çaykur Didi Stadı'nın yanında bildiğimiz 3-5 mülkiyetten oluşan alan bizim rezerv alanı olarak görülüyor. Daha fazla gecikme gibi bir lüksümüz yok. Birkaç hafta önce ilimizde İstanbul Kartal'dakine benzer bir can kaybı olmadan atlattığımız bir süreç yaşadık. Apartmanımızı boşaltmak durumunda kaldık. Rize'nin deprem alanındaki yeri güncellendi. Bir derece bizim deprem riskimiz arttı. İnşaatları çıplak gözle gördüğümüzde demirlerin kalitesi, inşaat kalitesini çok parlak olmadığı görülebiliyor. daha fazla zaman harcamak gibi bire lüksümüz yok. Onun için en kısa zamanda başlamamız lazım. Bu yıl içerisinde belli adımlar atılacağını ifade edebilirim. Bakanlığımız ve TOKİ bu süreci yürütüyor. Bizde oradan gelecek çalışmaları bekliyoruz."