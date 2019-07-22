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Rize’de kimsesiz çocukların Ofroad heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 10:31 | Son Güncelleme

Rizeli offroad tutkunları bu hafta anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.Rize’nin Ardeşen İlçesi Offroad pistinde gerçekleşen etkinliğe Ardeşen Offroad Kulübü, Ebruli Yasam ve Sanat ve Rize Offroad kulübü ev sahipliği yaptı.

Rize’de kimsesiz çocukların Ofroad heyecanı

Rizeli offroad tutkunları bu hafta anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.
Rize’nin Ardeşen İlçesi Offroad pistinde gerçekleşen etkinliğe Ardeşen Offroad Kulübü, Ebruli Yasam ve Sanat ve Rize Offroad kulübü ev sahipliği yaptı. Düzenlenen etkinlikte Aile Çalısma ve Sosyal Hizmetler Rize İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde kalan çocuklar Offroad pistine getirilerek Offroad sporu hakkında bilgi verildi. Daha sonra offroad heyecanını birebir yaşatmak amacıyla donanımlı araçlarla binen çocuklar günün tadını çıkardı.

Rize’de kimsesiz çocukların Ofroad heyecanı

Rize’de kimsesiz çocukların Ofroad heyecanı

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