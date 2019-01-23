RİZE (AA) - Rize'de, "Kış Ortası Su Kuşlarının Sayımı" tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kış Ortası Su Kuşlarının Sayımı"nın, su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, aynı alanlarda, aynı noktalardan yapılan standart sayımların uzun dönemde popülasyon trendlerinin analiz edilmesinde yararlı olduğuna işaret edildi.

Kış Ortası Su Kuşlarının Sayımının amacının, ülkede kışlayan su kuşları hakkında elde elden bilgilerin paylaşılmasına, alanların ve türlerin korunmasına katkı sağladığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su kuşu tanımlama konusunda uzman olan kuş gözlem toplulukları ve gönüllü sayım ekipleri tarafından yapılan sayım sonuçları ülke genelinde toplanmaktadır. Toplanan sonuçlar, öncelikle kontrol edilerek olası hatalar sayım yapan ekiple koordineli olarak düzeltilmekte ve Kış Ortası Kuşlarının Sayımı veri tabanına girilmektedir.

Veriler, yapılan analizler sonucunda rapor haline getirilerek Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları adıyla her yıl düzenli olarak yayınlanmaktadır. Yayın, öncelikli olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kuş gözlemcileri başta olmak üzere üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yerel yöneticiler ve daha birçok ilgi grupla paylaşılmaktadır."