RİZE'DE KOLONLARI ÇATLAYAN BİNA BOŞALTILIYOR (1)

Rize'de Yeniköy Mahallesi'nde 7 katlı ve 21 daireli bir bina, yıkılma riskine karşı tahliye ediliyor. Taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluştuğu belirtilen bina polis gözetiminde boşaltılıyor.
Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz
D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...
Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...
Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz
Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!
Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu
Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum