HABER

Rize’de korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 12:47 | Son Güncelleme

Rize merkez Piriçelebi Mahallesi, PTT binası arkasında bir binanın 2.

Rize merkez Piriçelebi Mahallesi, PTT binası arkasında bir binanın 2. katında çıkan yangına, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ririçelebi Mahallesi Müze 1 Apartmanının 2. katında Abdullah Delibalta’ya ait evde, Delibalta’nın otizmli olduğu öğrenilen çocuğunun elektrikli sobayı devirmesi sonucu yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.
Dar sokakta bulunan eve zor şartlar altında kısa sürede ulaşım sağlayarak olay yeri güvenliğini alan ekipler, alevleri daha çok büyümeden kontrol altına aldı, ev içerisinde soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.
Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Rize’de korkutan yangın

Rize’de korkutan yangın

Rize’de korkutan yangın

Rize’de korkutan yangın

Rize’de korkutan yangın

Rize’de korkutan yangın

Rize’de korkutan yangın

Rize’de korkutan yangın

Rize’de korkutan yangın

Rize’de korkutan yangın

Rize’de korkutan yangın

Rize’de korkutan yangın

Rize’de korkutan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verdi

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verdi

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Ardeşen’de korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Ardeşen’de korkunç olay!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.