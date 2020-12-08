HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rize’de Korona virüs ile mücadelede kurallara uymayan 3 polis memuruna ceza

Rize’de Korona virüs ile mücadelede kurallara uymayan 3 polis memuruna ceza

08.12.2020 16:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rize’de Korona virüs ile mücadelede kurallara uymayan 3 polis memuruna ceza

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Rize’de de Korona virüs ile mücadele için uygulanan tedbirler kapsamında kapalı olan bir kafeteryada oturduğu tespit edilen 3 polis memuruna sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı için cezai işlem uygulandı.Olay Rize’de Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında kapalı olan bir kafede gerçekleşti.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Rize’de de Korona virüs ile mücadele için uygulanan tedbirler kapsamında kapalı olan bir kafeteryada oturduğu tespit edilen 3 polis memuruna sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı için cezai işlem uygulandı.
Olay Rize’de Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında kapalı olan bir kafede gerçekleşti. Denetimlerin yapıldığı sırada yetkililer 3 polisin içeriye müşteri alınmaması gereken bir kafeteryada maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Yürütülen çalışma neticesinde 3 polise Rize Valisi Kemal Çeber’in talimatı ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ‘Emre aykırı davranış’ başlıklı 32. maddesinde yer alan ‘Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket’ nedeniyle kişi başı 392’şer lira olmak üzere toplam da bin 176 lira ceza kesildi. Kesilen cezanın talimatını veren Rize Valisi Kemal Çeber bu cezayı kendisi ödeyerek herkesi kurallara uyma noktasında uyardı.
Öte yandan Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Rize’de mücadeleye başlandığı günden bugüne 373 kişi izolasyon kurallarını ihlal ederken, ihlal edenlerin çoğunluğu Valilik tarafından belirlenen yurtlarda zorunlu izolasyona tabi tutularak haklarında idari işlem de başlatıldı. Dönem içerisinde Rize’de toplamda denetlenen 23 bin 662 iş yeri arasından 77 iş yerine idari para cezası uygulandı.
33 bin 50 kişi uyarıldı, 989 kişi hakkında işlem başlatıldı
Korona virüs pandemisi ile mücadele döneminde ayrıca Rize’de İl Emniyet Müdürlüğü bölgesinde 33 bin 50 kişi kurallar kapsamında uyarılırken, 20 yaş altı 173, 65 yaş üstü ise 179 kişi hakkında işlem başlatılırken, jandarma bölgesinde ise toplamda 637 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!
İstanbul Valiliği'nden 'kısıtlama' açıklamasıİstanbul Valiliği'nden 'kısıtlama' açıklaması
84 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!84 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Gören polisi aradı! 48 yaşındaki kadından kahreden haber

Gören polisi aradı! 48 yaşındaki kadından kahreden haber

Annesi fark ettiğinde çok geçti! Afyonkarahisar'da 1 yaşındaki bebeğin feci ölümü

Fark ettiğinde çok geçti! 1 yaşındaki bebeğin feci ölümü

CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır? CTE 400 idare memuru alımı şartları neler? CTE memur alımı 2020 başvurusu ne zaman bitiyor?

CTE memur alımı başvurusu ne zaman bitiyor?

Bursa'da ceylan derisi üzerine yazılmış Ester kitabı ele geçirildi

Yaklaşık 2 bin 400 yıllık! Bursa'da ele geçirildi

İstanbul Valiliği'nden sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'kısıtlama' açıklaması

Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı

Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili flaş gelişme

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.