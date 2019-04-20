Rize'de köylülerden taş ocağı yapımına tepki

RİZE (AA) - Rize'nin Hemşin ilçesinde köylüler, doğaya ve çevreye zarar vereceğini öne sürerek köylerinde taş ocağı yapılması kararına tepki gösterdi.

İlçeye bağlı Levent köyü Demirciler Mahallesi'nde özel bir firma tarafından yapılması planlanan taş ocağı ve taş kırma eleme tesisinin, doğaya ve çevreye zarar vereceğini belirten köylüler, bir araya gelerek firmayı ve projeyi protesto etti.

Köy sakinlerinden Ramiz Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinde taş ocağı açılmak istenmesinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Bölgenin flora ve faunasıyla zengin bir alan olduğuna işaret eden Demirci, "Burada başka yerlerde yetişmeyen bitkiler yetişmektedir. Şehirden gelip buralarda nefes alıyoruz. Böyle güzel bir yerde taş ocağı yapılması, burayı katletmek demektir." dedi.

Firmanın projeyi hazırlarken "Çayeli ilçesi Yavuzlar köyü" diye isimlendirdiğini, projenin içinde de "Çayeli ilçesi Levent köyü mevkisi" denildiğini iddia eden Demirci, şöyle devam etti:

"Levent köyü, Hemşin ilçesinin bir köyüdür. Demirciler Mahallesi'nden de hiç bahsetmiyor. Evler, açılmak istenen ocağa 300 metre mesafede. Bu bölge aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığının yaban hayatını güçlendirmek için doğaya sülün ve karaca saldığı bir alan. Bakanlık aynı zamanda burayı, 'Hemşin Bal Ormanı Projesi' alanı ilan etti. Burada organik tarım yapılıyor. Bu derede aynı zamanda yılda 20 bin civarında nesli tükenmekte olan kırmızı benekli alabalık salımı yapılmaktadır."