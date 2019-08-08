HABER

Rize’de kurban pazarında 1 ton 600 kilogramlık kurbanlık ’Asya’ alıcısını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:52 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı yaklaşırken Rize Kurban Pazarı’nda hareketli günler yaşanıyor.Kaçkarlar’dan getirilen ’Asya’ isimli kurbanlık tosun ise pazarın gözdesi oldu.

Kurban Bayramı yaklaşırken Rize Kurban Pazarı’nda hareketli günler yaşanıyor.
Kaçkarlar’dan getirilen ’Asya’ isimli kurbanlık tosun ise pazarın gözdesi oldu. 1 ton 600 kilogram gelen Asya 32 bin TL’ye alıcısını bekliyor.
Asya’nın sahibi Adem Köse, Asya’nın Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal’a yakışacağını belirterek ”Hasan Kartal’ın namını duyduk ona da Asya yakışır onun için getirdik. Asya başkanımıza yakışır kendisini burada bekliyoruz” dedi.
Asya’nın yetiştiricisi olan diğer besici Talat Topal ise ”Kaçkar dağlarında 2500 rakımda otlamış yem falan yememiş orada doğal beslenmiş, 3 sene beslenmiş bir kurbandır. Rize’ye bir ağa getirdik. Asya ağayı alacak bir ağa bekliyoruz. 32 bin lira istiyoruz son fiyat 32 bin TL” açıklamasında bulundu.
Pazarda yaşanan yoğunluk satışlara da yansıyor. Sıkı pazarlıklar sonucu kurbanlarını alan vatandaşlar fiyatlarında iyi olduğunu belirtti. Kurban alıcılarından Mehmet Tepe:”aşırı bir fiyat yok herkes hak ettiğini alıyor. Allah tekrarını nasip etsin” diye konuştu.

Rize’de kurban pazarında 1 ton 600 kilogramlık kurbanlık ’Asya’ alıcısını bekliyor

Rize’de kurban pazarında 1 ton 600 kilogramlık kurbanlık ’Asya’ alıcısını bekliyor

Rize’de kurban pazarında 1 ton 600 kilogramlık kurbanlık ’Asya’ alıcısını bekliyor

Rize’de kurban pazarında 1 ton 600 kilogramlık kurbanlık ’Asya’ alıcısını bekliyor

Rize’de kurban pazarında 1 ton 600 kilogramlık kurbanlık ’Asya’ alıcısını bekliyor

Rize’de kurban pazarında 1 ton 600 kilogramlık kurbanlık ’Asya’ alıcısını bekliyor

Rize’de kurban pazarında 1 ton 600 kilogramlık kurbanlık ’Asya’ alıcısını bekliyor

Rize’de kurban pazarında 1 ton 600 kilogramlık kurbanlık ’Asya’ alıcısını bekliyor

Rize’de kurban pazarında 1 ton 600 kilogramlık kurbanlık ’Asya’ alıcısını bekliyor

Rize’de kurban pazarında 1 ton 600 kilogramlık kurbanlık ’Asya’ alıcısını bekliyor

Rize’de kurban pazarında 1 ton 600 kilogramlık kurbanlık ’Asya’ alıcısını bekliyor

Rize’de kurban pazarında 1 ton 600 kilogramlık kurbanlık ’Asya’ alıcısını bekliyor

Rize’de kurban pazarında 1 ton 600 kilogramlık kurbanlık ’Asya’ alıcısını bekliyor

Rize’de kurban pazarında 1 ton 600 kilogramlık kurbanlık ’Asya’ alıcısını bekliyor

Rize’de kurban pazarında 1 ton 600 kilogramlık kurbanlık ’Asya’ alıcısını bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de deprem sonrası heyelan böyle görüntülendi

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

'UEFA Süper Kupa Finali' için bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapanacak

Son dakika! Denizli'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Ortaköy'deki terör saldırısı davasında ara karar açıklandı

Türkiye'yi sarsan saldırıda ara karar açıkladı!

Terör örgütü PKK/PYD'nin Ayn el-Arab'daki mevzi ve sığınakları görüntülendi

Büyük panikteler! Terör mevzileri böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.