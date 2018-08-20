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Rize'de kurbanlık boğa dereye düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 22:38 | Son Güncelleme

Rize'de kurbanlık boğa dereye düştü

RİZE (AA) - Rize'de kurbanlık boğa, ahırdan kaçarak dereye düştü.

Merkeze bağlı Çaykent beldesindeki kurban pazarından arkadaşlarıyla kurbanlık boğa alan Recep Fil, hayvanı Ambarlık köyündeki ablasının ahırına bağladı. Diğer hayvanları rahatsız eden kurbanlık boğa başka bir ahıra götürülmek istendi.

Fil, Rize Belediyesi veterinerini arayarak yardım istedi. Veteriner tarafından ahırda boğaya iğne yapıldı. Ahırdan çıkarılan boğa sahibinin elinden kaçtı.

Fil ve köylüler tarafından kovalanan boğa Salarha Deresi'ne düştü. Derede sakinleştirici iğne yapılan boğa, koşarak anayola çıktı.

Burada veteriner tarafından boğaya tekrar iğne atıldı. Yine sakinleşmeyen boğa Ambarlık-Küçükçayır karayolunda koşarken bir binanın giriş kısmında sıkıştırıldı.

Vatandaşlarca iple bağlanan boğa daha sonra bir kamyonun kasasına konuldu.

Boğanın sahiplerinden Recep Fil, hayvana 7 kez sakinleştirici iğne yapıldığını belirterek, "Yaklaşık 4 saattir uğraşıyoruz. Bayramda inşallah keseceğiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Boğa kurbanlık Rize

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