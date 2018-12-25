HABER

Rize'de lisenin çatısı yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 16:37 | Son Güncelleme

RİZE'deki Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Meslek Lisesi'nin çatısında yangın çıktı. Okul binası, tahliye edilirken, alevler de itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.  Merkeze bağlı Ekrem Orhon Mahallesi'ndeki Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Meslek Lisesi'nde, saat 15.30 sıralarında, yangın çıktı.

Rize'de lisenin çatısı yandı

Bayram Ali SARI/RİZE, (DHA) - RİZE'deki Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Meslek Lisesi'nin çatısında yangın çıktı. Okul binası, tahliye edilirken, alevler de itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Ekrem Orhon Mahallesi'ndeki Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Meslek Lisesi'nde, saat 15.30 sıralarında, yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çatıyı saran alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Okuldaki alarm zilini çalınarak, bina tahliye edildi. İhbarla kısa sürede okula gelen itfaiye görevlileri, yangına müdahale etti. Alevler, itfaiye ekibinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşayan öğrenciler, söndürme çalışmasının ardından sınıflara alındı. Alevlerin sardığı çatıda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Rize'de lisenin çatısı yandıRize'de lisenin çatısı yandıRize'de lisenin çatısı yandıRize'de lisenin çatısı yandı

PARTNERWhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!WhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!
Dilenci gibi davranıp, işyerinden hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandıDilenci gibi davranıp, işyerinden hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı
Motosiklet hırsızlığı şüphelisini, güvenlik kamerası görüntüleri yakalattıMotosiklet hırsızlığı şüphelisini, güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2019 asgari ücret belli oldu

2019 asgari ücret belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer'

'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer'

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

'intihar ediyor diye konuştuk! Şoför normal değildi'

'intihar ediyor diye konuştuk! Şoför normal değildi'

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kızını sopayla döven damadını öldürdü!

Kızını sopayla döven damadını öldürdü!

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Yürek yakan olay! Duyan kahroldu

Yürek yakan olay! Duyan kahroldu

İstanbul Esenyurt'ta UBER sürücüsüne tehdit! Dehşet anları kamerada...

Çaresiz kalınca kamerayı açıp kayda başladı! Dehşet...

Polisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılar

Polisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılar

Sürü sahile vurdu! Vatandaşlar doğa olayını telefonla kaydetti

Sürü sahile vurdu! Vatandaşlar doğa olayını telefonla kaydetti

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.