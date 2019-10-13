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Rize'de motosiklet tıra çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 21:46 | Son Güncelleme

Rize'de motosiklet tıra çarptı: 1 ölü

RİZE (AA) - Rize'de tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Fatih Sultan Akpınar (21) idaresindeki 08 AAB 483 plakalı motosiklet, Karadeniz Sahil Yolu Sarayköy Tüneli içinde önünde seyreden Amangulıy Amangulıyev idaresindeki AH1670TR plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Akpınar, sol şeritte seyreden Rüstem İlkbahar idaresindeki 08 GA 007 plakalı otobüsün altında kaldı.

Ağır yaralanan Akpınar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, tüneldeki kameralara yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Rize trafik kazası

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