Rize'de nişanda gıda zehirlenmesi şüphesi

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde 135 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alına bilgiye göre, ilçeye bağlı Armağan köyünde düzenlenen nişanda misafirlere tavuk, sarma ve pilav ikram edildi.

Yemekten yiyen bazı kişilerde bir süre sonra kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.

Kentteki çeşitli hastanelere başvuran 135 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, nişanda dağıtılan yemeklerden numune alınması ve incelenmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilgili sağlık kuruluşlarına bilgi verildiği belirtildi.

