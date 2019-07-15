Rize’de nişanda yemekten zehirlenenlerin sayısı 231’e yükseldi

Rize’nin Ardeşen ilçesi Armağan köyünde düzenlenen yemekli nişan merasimi sonrası fenalaşarak hastaneye müracaat edenlerin sayısı 231’e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Armağan köyünde nişan merasiminde davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yemek yedikten sonra karın ağrısı, bulantı ve baş dönmesi yaşayan vatandaşlar, zehirlenme şüphesiyle Kaçkar Devlet Hastanesine başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 231 kişi hastane koridorlarını doldurdu. Pazar ilçesinde bulunan Kaçkar Devlet Hastanesinin yetersiz kalması üzerine bazı hastalar Çayeli, Fındıklı ve Rize Devlet Hastanelerine sevk edildi. Çevredeki hastanelerin hekim ve personellerinin evlerinden çağrıldıkları, hastaların genel anlamda sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

"Şüphemiz tavuktan yana"

Olayı adli vaka olarak ele aldıklarını ifade eden Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, “Durumu çok ciddi olan kimse yok. Bir hastamızın şikayeti şiddetli olduğu için vatandaşımızı Çayeli Devlet Hastanemizden Rize Devlet Hastanemize gönderdik. Hastalarımız ağırlıklı olarak Kaçkar Devlet Hastanemize başvurdu. Nişanda tavuk ve pilav dağıtıldı. Şüphemiz şu anlık tavuktan olduğundan yanadır. Konuyu adli vaka olarak ele alıyoruz. Gerekli incelemeleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



