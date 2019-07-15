HABER

Rize’de nişanda yemekten zehirlenenlerin sayısı 231’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 12:38 | Son Güncelleme

Rize’nin Ardeşen ilçesi Armağan köyünde düzenlenen yemekli nişan merasimi sonrası fenalaşarak hastaneye müracaat edenlerin sayısı 231’e yükseldi.Edinilen bilgiye göre, dün akşam Armağan köyünde nişan merasiminde davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi.

Rize’de nişanda yemekten zehirlenenlerin sayısı 231’e yükseldi

Rize’nin Ardeşen ilçesi Armağan köyünde düzenlenen yemekli nişan merasimi sonrası fenalaşarak hastaneye müracaat edenlerin sayısı 231’e yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam Armağan köyünde nişan merasiminde davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yemek yedikten sonra karın ağrısı, bulantı ve baş dönmesi yaşayan vatandaşlar, zehirlenme şüphesiyle Kaçkar Devlet Hastanesine başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 231 kişi hastane koridorlarını doldurdu. Pazar ilçesinde bulunan Kaçkar Devlet Hastanesinin yetersiz kalması üzerine bazı hastalar Çayeli, Fındıklı ve Rize Devlet Hastanelerine sevk edildi. Çevredeki hastanelerin hekim ve personellerinin evlerinden çağrıldıkları, hastaların genel anlamda sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

"Şüphemiz tavuktan yana"
Olayı adli vaka olarak ele aldıklarını ifade eden Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, “Durumu çok ciddi olan kimse yok. Bir hastamızın şikayeti şiddetli olduğu için vatandaşımızı Çayeli Devlet Hastanemizden Rize Devlet Hastanemize gönderdik. Hastalarımız ağırlıklı olarak Kaçkar Devlet Hastanemize başvurdu. Nişanda tavuk ve pilav dağıtıldı. Şüphemiz şu anlık tavuktan olduğundan yanadır. Konuyu adli vaka olarak ele alıyoruz. Gerekli incelemeleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize’de nişanda yemekten zehirlenenlerin sayısı 231’e yükseldi

Rize’de nişanda yemekten zehirlenenlerin sayısı 231’e yükseldi

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
Tabancayla vuruldu, 6 gün sonra öldüTabancayla vuruldu, 6 gün sonra öldü
Köy ekmeği satmaya giderken kazada öldüKöy ekmeği satmaya giderken kazada öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet evi! Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Samsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun’da 10 bin 334 kişiye FETÖ'den işlem

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.