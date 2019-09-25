Rize’de öğrenciler 32 ton elektronik atık topladı

Rize Belediyesi ile Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜBİSAD) tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlatılan “Öğrenciler Elektronik Atık Topluyor” kampanyası sona erdi. 26 Okula hediyeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Kampanya ile anaokulundan liseye kadar her seviyede öğrenciye, elektrikli ve elektronik eşyaların da atık olabileceği ve içerdiği gerek tehlikeli gerekse kıymetli maddelerden dolayı mutlaka geri kazanılması gerektiği anlatıldı.

Şehit Onur Kılıç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Günümüzde bireysel olarak yaygın hale gelen elektronik atıkların zararları hepimizce bilinmektedir. Eski günlerden günümüze gençlerimizin ve toplumumuzun bilinçlenmesi yarınlarımızda daha temiz bir çevreye sahip olacağımızın işaretidir. Yıllar önce çocukluğumuzda pilleri bilinçsiz bir şekilde doğaya attığımız günlerden, bugün daha bilinçli neslin yaşadığı ve benzeri elektronik eşyaları biriktirerek geri dönüşüme kazandıran bir neslin var olduğu günlere gelmek bu gibi etkinliklerin yapılmasının işaretidir. Rize’de toplamda 32 ton elektronik atığın toplanması, geri dönüşüme kazandırılması çok anlamlı olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de bu rakamın kat kat artması beklentimizdir. Bunun değerini bilmemiz lazım. Sokağı kirletirken aynı zamanda kendi evimizi, ilimizi ve tabiatımızı kirlettiğimizin farkında olmalıyız. Sıfır Atık Projesi kapsamında biz Rize Belediyesi olarak elimizden geleni yaparken, aynı hassasiyetle vatandaşlarımızı da şehrimizin temizliği noktasında hassas davranmaya davet ediyorum” dedi.