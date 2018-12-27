Rize'de 'Ölüm yolunda' kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE'de, 'Ölüm yolu' diye adlandırılan yerde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay (46) yaralandı, Felsefe Öğretmeni Nazan Koçer (49) ise hayatını kaybetti. Bu yolda, 18 Aralık'ta Sabire Öksüz (37) ile Melisa Öksüz'e (10), yol trafiğe kapalıyken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay ile aynı okuldaki Felsefe Öğretmeni Nazan Koçer'e, K.E.K. yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı minibüs çarptı. Kazanın şiddetiyle, yola savrulan Özay ve Koçer, yaralandı. Çevredekilerin, ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Minibüs sürücüsü, K.E.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

ÖLÜM YOLU

Aynı yolda, geçen 18 Aralık'ta Sabire Öksüz (37) ile okula götürdüğü kızı Melisa Öksüz'e (10), yol trafiğe kapalıyken hafriyat kamyonu çarptı. Kazada anne- kız yaşamını yitirirken, birçok kişi, sürekli ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana geldiği yolda önlem alınmasını talep etti.

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