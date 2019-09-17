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Rize'de ormana çöp depolama alanına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde belediyenin, orman içerisinde çöp depolama alanı oluşturmak için başlattığı çalışma tepkilere neden oldu.

Adem AKATİN / FINDIKLI, (Rize), (DHA)- RİZE'nin Fındıklı ilçesinde belediyenin, orman içerisinde çöp depolama alanı oluşturmak için başlattığı çalışma tepkilere neden oldu. Ormanda nöbete başlayan ve iş makinelerinin çalışmasına izin vermeyen halk, alanda bekleyişini sürdürürken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yeniköy köyü sınırlarında, Karadeniz sahil yolu bitişiğinde orman içerisinde çöp depolama alanı oluşturmak için, CHP'li Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu'nun talimatı ile çalışma başlatıldı. Karayollarına ait araziye giren belediyeye ait iş makineleri çöp depolama alanında düzenleme yapmaya başladı. Ormanlık alanda çöp depolanacağını öğrenen köy halkı, alanda toplanarak, iş makinelerinin çalışmasına izin vermedi. Ormanda nöbete başlayan halk, alanda bekleyişini sürdürüyor. Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Çöp depolama alanına karşı imza toplayan vatandaşlar, belediyeye başvurdu.

'BİZ SAĞLIĞIMIZIN PEŞİNDEYİZ'

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu'nun kendisini telefonla arayarak görüşmeye çağırdığını anlatan Hasan Öztürk, “Belediye başkanı bana 'Çöp alanımız yok, sizin orayı uygun gördük. Oraya çöp merkezi yapacağız’ dedi. Biz de ona, 'Eski başkana bu kadar direndik, yaptırmadık. Biz buna karşıyız' dedik. Artık büyük fareler, kediler, köpekler ve domuzlar hep buraya gelmeye başladı. Çocuklarımız arabadan inip eve güvenli yürüyemiyor. Biz bu duruma geldik. Biz de belediye başkanına kendisinden yardım istediğimizi söyledik. O da bize 'bizim yapacak bir şeyimiz yok. Orayı çöp merkezi yapacağız' dedi. Biz de 'yaptırmayız' dedik. Ne pahasına olursa olsun buraya çöp döktürmeyeceğiz. Köyde inip hemen buradan denize giriyorduk. Şimdi denize pislikten giremiyoruz. Yani ne yapalım biz köyden göç mü edelim? Biz burada sağlığımızın peşindeyiz" dedi.

'ÇÖP DEPOLANMASINA KARŞIYIZ'

Yeniköy Muhtarı Şahin Erduran da “Bize daha önceden böyle bir şey düşünüldüğü söylendi. Biz de köy halkının rızası olmadan olmayacağını söyledik. 'Tamam görüşelim' denildi. Fakat kimseyle görüşülmeden gelip burada iş makineleriyle kazı yapılmaya başlandı. Biz bu alanda çöp depolanmasına karşıyız" diye konuştu.

Yeniköy eski Muhtarı Volkan Öztürk ise “Eğer başkan ben burada bu çöp alanını yapacağım derse, buradaki bu kadar insanı ezip sonra yapacak. Belediye kapılarını söküp halkın yanındayız diyen belediye başkanı şimdi bizim yanımızda değil. Bizim burada güvenlik güçleriyle bir sorunumuz yoktur. Yeşili koruyup, doğayı koruyacağız diyorlar, bizi yüzme yerimizden ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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