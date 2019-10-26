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Rize'de ormana çöp depolama alanına tepkiler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 10:17 | Son Güncelleme

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde belediyenin, orman içerisinde çöp depolama alanı oluşturmak için başlattığı çalışma tepkilere neden oluyor.

Adem AKATİN/FINDIKLI, (Rize), (DHA) - RİZE'nin Fındıklı ilçesinde belediyenin, orman içerisinde çöp depolama alanı oluşturmak için başlattığı çalışma tepkilere neden oluyor. Alanda bekleyen vatandaşlar ile belediye görevlileri arasında gerginlik yaşanmaması için jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri de kendi arazilerine çöp dökümünü engellemek için girişi beton bariyerler ile kapatarak önlem aldı.
Fındıklı ilçesi Yeniköy köyü sınırlarında, Karadeniz sahil yolu bitişiğindeki ormanda çöp depolama alanı oluşturmak için CHP'li Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu'nun talimatı ile başlatılan çalışma tepkilere neden oluyor. Karayollarına ait araziye giren belediyenin iş makineleri, çöp depolama alanı için çalışma yürütüyor. Ormanlık alanda çöp depolanmasına karşı çıkan köy halkı da tepkilerini dile getiriyor. Alanda bekleyen vatandaşlar ile belediye görevlileri arasında gerginlik yaşanmaması için jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu arada karayolları ekipleri de kendi arazilerine çöp dökümünü engellemek için girişi beton bariyerlerle kapattı. Köy halkının alanda bekleyişi sürüyor.
'KÖYE KİLİDİ VURALIM, GİDELİM'
Köy sakinlerinden Hasan Öztürk, doğal yaşam sürdükleri köylerinde çöp depolama alanı istemediklerini belirtti. Öztürk, "Burada en acı olan taraf asker kardeşlerimizi karşımıza dikmeleri. Ne ellerinde belge var ne de çalışan dozerin belgesi var. Burada heyelan oldu, orada mezar bile var. Şimdi gelip üzerine çöp atacaklar. Bu bize yakışıyor mu? Burada çöpten süzülen atıklar denize gidecek. Denize giremeyeceğiz. Köye biz kilidi vuralım, gidelim. Bunu mu istiyorlar? Burada kanunsuz ve izinsiz işi asker zorluyla yapmaya çalışıyorlar. Çalışma acilen durdurulmalıdır" dedi.
BELEDİYE BAŞKANI: BU SORUN BÖLGENİN BİR SORUNU
Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Çevratoğlu da daha önce çöplerin dere yatağına döküldüğünü hatırlatarak, buna son verdiklerini söyledi. Çevratoğlu, "Çöp depolayacağımız alanda duyarlı olanlar var, haklı olabilirler, itirazım yok. Yardımcı olmak gerekiyor. Çevrecilik, bize yakın noktada. Çevreciliği unutmak anlamında bir çevrecilik olmaz. Şu anda karayollarının iş makinesi gelmiş ve orayı kapatacakmış, kapatsın. Biz çöplerimizi Melyat bölgesindeki aktarma istasyonuna götüreceğiz. Orada sıkıştırılacak çöpler, Trabzon’daki birliğe ücret karşılığında götüreceğiz. Bunun çalışması yapılıyor ama teknik olarak yetişmedi. Sayın valimiz bu konuda çok ciddi çaba sarf etti. Bu sorun sadece bizim değil, bütün bölgenin sorunu" diye konuştu.
Vahşi depolamanın çözüm olmadığını anlatan Çevratoğlu, "Geri dönüp bir düşünelim. Hopa’daki sel felaketi sonrasında çöpler denize inmişti, adeta doğaya kusmuştu. Hiçbir yerde vahşi depolama çözüm değildir. Biz kalıcı çözüm arıyoruz" dedi.

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