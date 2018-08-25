Rize'de otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü

RİZE (AA) - Rize'de otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, yörede "atma türkü"leriyle tanınan Ahmet Çakar'a (29) ulaşamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Yapılan soruşturma sonucunda Çakar'ın araç kiraladığının belirlenmesi üzerine, kiralama yapılan şirketten GPRS ile aracın yerinin tespiti istendi.

Güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri, sinyalin tespit edildiği Pehlivantaşı mevkisinde arama yaptı.

Rize Belediyesinde çalışan Çakar'ın kullandığı 53 AT 351 plakalı otomobilin yoldan yaklaşık 150 metre aşağıdaki dereye yuvarlandığı belirlendi.

Olay yerinde öldüğü belirlenen Çakar'ın cesedi, ekiplerce araç yoluna kadar taşındı.

Çakar, UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" listesine alınan Rizeli şair Osman Efendioğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Külliye'ye gitmiş ve burada atma türkü söylemişti.

