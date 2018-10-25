Rize'de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü

RİZE (AA) - Rize'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Özlem Eralkan (35) yönetimindeki 53 DL 388 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu İyidere ilçesi Sandıktaş kavşağında refüje ve elektrik direğine çarptı.
Kazada ağır yaralanan Eralkan, 112 Acil Servis ekibince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Özlem Eralkan'ın, AK Parti İl Başkanlığı Disiplin Kurulu üyesi Erhan Eralkan'ın eşi olduğu öğrenildi.
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