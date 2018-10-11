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Rize'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 12:30 | Son Güncelleme

Rize'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

RİZE (AA) - Rize'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erol Tandoğan'ın (79) kullandığı 34 MKV 30 plakalı otomobil, Pazar ilçesine bağlı Merdivenli köyünün Tepe mevkisinde şarampole yuvarlandı.

Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan Mualla Tandoğan ise Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Erol Tandoğan otomobil şarampol

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