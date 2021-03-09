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Rize’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

09.03.2021 17:04 | Son Güncelleme:
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Rize’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Rize’de meydana gelen kazada yaya olarak yoldan karşıya geçemeye çalışan bir kişi otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Rize’de meydana gelen kazada yaya olarak yoldan karşıya geçemeye çalışan bir kişi otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaza anı bir başka otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza merkeze bağlı Eminettin Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde saat 11.30 sularında Balıkçı Barınakları mevkiinde meydana geldi. Rize’den Trabzon istikametine giden 09 JV 396 plakalı araç, yaya geçidi olmadığı halde yoldan karşıya geçmek isteyen İrfan Uzun isimli yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya İrfan Uzun, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı bir başka otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Boynunda ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık olduğu öğrenilen Uzun, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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