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Rize'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 19:02 | Son Güncelleme

Rize'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Rize'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

RİZE (AA) - Rize'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fehmi Aksoy idaresindeki 53 AAG 943 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Melyat mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Müzeyyen Oğuz'a (61) çarptı.

Oğuz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazaya karışan otomobilin İl Özel İdaresine ait olduğu, olay yerinde yaya geçidi bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rize trafik kazası

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